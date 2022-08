Mano isenta Edenilson de responsabilidade em eliminação do Inter: "Não é justo"

publicidade

O técnico Mano Menezes isentou Edenilson de responsabilidade na eliminação do Inter diante do Melgar, nas quartas de final da Sul-Americana, em um Beira-Rio lotado nesta quinta-feira. O jogador foi alvo de protestos da torcida após atuação apagada no tempo normal e perder pênalti nas cobranças. De acordo com o treinador, especialmente após uma eliminação nos pênaltis, é difícil individualizar as responsabilidades. Mesmo o volante Gabriel, expulso, não foi considerado "culpado" pelo treinador. "Não é justo transferir para qualquer jogador a responsabilidade pelo que aconteceu hoje", frisou.

Mano avaliou que o Inter teve chances para vencer, e até produziu o suficiente para sair com a classificação. "No futebol, às vezes você domina, controla, mas não consegue vencer. Não colocamos a bola para dentro. A frustração do torcedor é a mesma que a nossa", reconheceu.

Mano também criticou a arbitragem. Disse que o lance da expulsão de Gabriel, no segundo tempo, não era para cartão vermelho. "Num momento importante do jogo, em que poderíamos ter feito outras alterações, perdemos um pouco de força. Mas o futebol é duro por isso", lamentou.

O treinador também elogiou o adversário, reconhecendo o mérito do Melgar ao impor dificuldades para o Inter. Disse que, mesmo sem vantagem, ao contrário do Colo-Colo, os peruanos foram mais "inteligentes" dentro dos 180 minutos na comparação com os chilenos.

O Inter volta a campo para o compromisso no Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe recebe o Fluminense, às 19h, no Beira-Rio, em jogo válido pela 22ª rodada da competição.

