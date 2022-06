Mano Menezes encaminha time do Inter para enfrentar o Santos pelo Brasileirão

publicidade

O Inter encerrou, nesta terça-feira pela manhã, a preparação para enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes aproveitou o treinamento fechado, em Atibaia, para encaminhar a escalação colorada para a partida na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, às 21h30, pela 10ª rodada da competição nacional.

No meio de campo, Carlos de Pena deverá voltar a ser titular no litoral paulista. O uruguaio iniciou no banco de reservas contra o Red Bull Bragantino, mas entrou no segundo tempo e participou dos dois gols do Inter no jogo — marcou o segundo, de pênalti. Já no setor ofensivo, Wanderson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Taison, Pedro Henrique, Maurício e Alemão disputam a vaga no time. No mais, a equipe colorada será a mesma que derrotou o Massa Bruta por 2 a 0, em Bragança Paulista.

A escalação colorada tem: Daniel; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick; David (Taison, Maurício ou Pedro Henrique) e Alemão.

Com 14 pontos, o Inter está 7ª colocação na tabela do Brasileirão. Uma vitória contra o Peixe pode colocar o Colorado até na vice-liderança do campeonato.

