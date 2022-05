Mano Menezes ressalta "dois detalhes" que faltaram para Inter derrotar o Avaí

publicidade

O técnico Mano Menezes destacou a boa partida que o Inter fez no empate com o Avaí por 0 a 0, no Beira-Rio. Porém, ressaltou dois detalhes que a equipe pecou, o que impediu uma vitória na noite deste domingo pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram 23 finalizações do Colorado contra os catarinenses. "Não vou dizer que gostei do jogo, pois não ganhamos. Não deixamos o Avaí construir. Tentamos pressionar, ter controle. Fizemos a maioria das coisas bem. Faltaram dois detalhes: qualidade no fim das jogadas e aproveitamento nos escanteios", disse Mano.

Com três jogos à frente do Inter, Mano Menezes conquistou duas vitórias e um empate. Segundo ele, é natural as dificuldades encontradas pela equipe contra o Avaí. Ele garantiu evolução para os próximos confrontos: "Temos que evoluir com trabalho. Na semana que vem, quando tivermos um período completo de trabalho, vamos evoluir nos quesitos necessários. Tenho que dar o caminho para eles".

Rodrigo Moledo saiu machucado de campo aos 10 minutos do primeiro. O zagueiro do Inter sentiu um problema muscular na coxa esquerda e foi substituído por Gabriel Mercado. O técnico colorado falou sobre a lesão de Moledo e elogiou a entrada de Mercado: "Moledo foi muscular. Posterior. Não teria como continuar. Cuidamos dele e, mesmo assim, lesionou. Gostei da partida do Mercado. Ganhamos quase todos os duelos na última linha".

O Colorado volta a campo na quinta-feira, contra o Guaireña, do Paraguai, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, em Assunção. Já pelo Brasileirão, o próximo adversário será o Juventude no Alfredo Jaconi, no domingo, às 19h.

