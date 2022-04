Mano Menezes tem nome publicado no BID e vai estrear no comando do Inter contra o Fluminense

publicidade

Anunciado como novo técnico do Inter na última terça-feira (19), Mano Menezes teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) no final da tarde desta sexta-feira. Com isso, irá comandar o Colorado na partida contra o Fluminense neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: Reprodução / CBF / CP

Nesta sexta-feira, Mano Menezes comandou o último treino do Inter antes da viajar ao Rio de Janeiro. Após a atividade, o clube divulgou a lista dos relacionados com os retornos de Edenilson e David. Wanderson e Vitão, que ainda não estrearam com a camisa colorada, também aparecem na lista. Em contrapartida, Moisés segue fora em recuperação de lesão no joelho.

Uma provável escalação tem: Daniel; Bustos, Rodrigo Moledo, Mercado, Renê; Gabriel, Edenilson (Liziero), Maurício e De Pena; Wesley Moraes.

Alan Patrick no BID

Além de Mano Menezes, Alan Patrick também teve seu nome publico no BID nesta sexta-feira. O meia, porém, ainda trabalha a parte física e não está em condições de estrear com a camisa do Inter. Contratado junto ao Shakhtar Donetsk, o jogador herdou a camisa 10 que era de D'Alessandro.

Foto: Reprodução / CBF / CP