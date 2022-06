Mano Menezes vê "construção da campanha" do Inter após empate com Santos

publicidade

O técnico Mano Menezes, fez um balanço positivo do empate com o Santos, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira. De acordo com o treinador, a capacidade de reação colorada, em sair atrás e buscar igualdade atuando fora de casa, configura a maneira como se constrói campanha para "alcançar os objetivos" no Brasileirão.

"Gostei da resposta que a equipe teve em cima da dificuldade extrema. Mostrar que temos condições de brigar pela vitória onde quer que seja (...) é uma construção de campanha. Estamos nos construindo como equipe. Temos que compreendê-las e buscar superação", reiterou. "Os jogos na Vila sempre são extremamente difíceis. O Santos teve um volume que sempre incomoda, que fica cercando tua área e daqui a pouco escapa uma bola, como escapou.", acrescentou.

Invicto na casamata, Mano elencou a dificuldade que se tem na competição e reconheceu a importância dos resultados obtidos anteriormente. "Empatamos com Cuiabá, o líder perdeu lá. Nossa vitória em Bragança, uns dos favoritos, Flamengo, perdeu lá hoje, vencemos o Flu, hoje o Atlético Mineiro foi derrotado por um resultado expressivo".

O comandante também enalteceu os resultados colhidos nos dois jogos fora de casa. Diante do Santos e do Red Bull Bragantino. "66% de aproveitamento nesses dois jogos fora de casa é o percentual que nos coloca na turma da frente. Se mantivermos isso, é isso mesmo que queremos para esse momento, numa competição dura, como é o Campeonato Brasileiro".

Para o duelo contra o Flamengo, no sábado, às 21h, do sábado, Mano Menezes pediu para que o torcedor vá ao estádio e esteja ao lado do time. "Se depois do jogo, fizermos uma partida que vocês julgarem ruim, se manifestem. Nossa casa, o adversário precisa se sentir desconfortável", projetou.

Com o resultado, a equipe colorada entrou no G-6 da tabela, e ocupa a quinta colocação, com 15 pontos, distante um do Atlético Mineiro, o primeiro time do G4.