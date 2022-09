Mano trabalha para manter Inter na rota da vaga direta

publicidade

O empate com o Bragantino, combinado com a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro, deixou o título ainda mais distante. De fato, agora, ele não passa de uma miragem, mas Mano Menezes está atento para manter a “corda esticada” até o final do Campeonato Brasileiro. Ele sabe que só assim conquistará uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América, meta mais factível para o restante da temporada. Ou seja, os anéis foram-se, mas o técnico trata de manter os dedos.

Após a partida de quarta-feira à noite, no Beira-Rio, cujo resultado foi altamente frustrante, o próprio Mano reconheceu as dificuldades de manter a perseguição ao Palmeiras, que abriu dez pontos de vantagem para o Inter, que caiu para a terceira posição − foi ultrapassado pelo Fluminense. “Sempre soubemos que (o título) era um sonho distante. Não por culpa nossa, mas por méritos do Palmeiras. Se o Palmeiras, com todas dificuldades que teve, vai e faz um resultado fora de casa, é mérito dele. Eles não tiveram nenhuma derrota fora de casa e isso não é à toa. Temos de reconhecer. É bem provável que por isso eles serão campeões brasileiros”, afirmou.

Agora, ele trabalha para manter o time na rota da vaga na Libertadores. O 0 a 0 diante do Bragantino, apesar de frear a ascensão dos colorados, aumentou a série invicta do time para sete rodadas. Além disso, o Inter tem a segunda melhor campanha do returno, atrás somente do próprio Palmeiras, o que foi valorizado pelo técnico em sua entrevista.

Sem tempo para lamentar muito, o Inter volta à campo para enfrentar o Santos, amanhã, outra vez no Beira-Rio. Sem ser muito explícito, Mano pediu que a torcida fique junto do time, evitando vaias − Edenilson, por exemplo, foi bastante vaiado. “Nestes momentos, precisamos de apoio do torcedor, de compreensão com as nossas limitações. Quando os outros, de fora, nos enxergarem mais unidos e fortes, certamente nos respeitarão mais”, disse Mano.

Veja Também

Para a partida contra o Santos, ele não terá Mercado, suspenso. Em compensação, Johnny, que esteve a serviço da seleção norte americana, e Bustos, que cumpriu suspensão, retornam ao time. As voltas de Daniel e Wanderson não estão confirmadas.