Mano vê arbitragem confusa e admite derrota dura do Inter para o Botafogo

A invencibilidade do técnico Mano Menezes chegou ao fim no Inter. Na avaliação do treinador, na noite deste domingo, o Colorado deixou a desejar no nível de atuação diante do Botafogo na derrota por 3 a 2, em meio a uma arbitragem confusa do árbitro Savio Pereira Sampaio no Beira-Rio. Foram mais de 100 minutos com um jogador a mais para o time gaúcho e cenas lamentáveis no apito final.

"Acho que o jogo sempre esteve conturbado. Iniciou polêmico, terminou polêmico. Quando os dois lados saem insatisfeitos, talvez se tenha um pouco de razão, porque aí não é choro de perdedor. Acho que essa confusão mexeu com a gente. Tirou a tranquilidade da equipe, porque a gente vinha bem no jogo, mesmo sofrendo um gol acidental, que foi o 2-1, até por ter um a mais, controlava bem as ações", resumiu o comandante.

O treinador explicou as razões que o levaram a tirar os meias Wanderson e Alan Patrick. A partir das saídas, os adversários construíram a virada no placar. "Perdemos Wanderson. Não quisemos agravar. No intervalo, o Alan relatou um incômodo. Optei pela saída. E não voltamos tão bem no jogo. Queríamos ser mais incisivos com David e Alemão. Mas não resolveu o problema", pontuou. "Não estávamos criando chances claras com Alan Patrick e Wanderson. Tínhamos volume, mas sempre esbarramos na defesa do Botafogo", acrescentou.

No entendimento de Mano, a derrota de fato foi dura, mas faz parte do amadurecimento do time. "Tomamos um gol que não poderíamos tomar. Vamos saber conviver com isso, da mesma forma que soubemos conviver com 16 jogos de invencibilidade”, sintetizou. O resultado deixa o time gaúcho na quinta colocação, com 21 pontos. Na próxima rodada, o adversário será o Coritiba, também no estádio Beira-Rio, na sexta-feira, às 21h30min.