Mano vê recompensa justa por iniciativa do Inter: "Premiados com um gol gostoso"

O técnico Mano Menezes destacou a maturidade do time do Inter para chegar à vitória nos acréscimos contra o América-MG nesta segunda-feira. Para o treinador, a equipe teve a recompensa de manter a postura e procurar a vitória até o final, mesmo contra forte marcação. "Procuramos a vitória desde o primeiro minuto. Fomos premiados com um gol gostoso, que encerra uma semana muito boa. Premia o torcedor que veio hoje aqui. A gente fica muito feliz com isso", comemorou.

O comandante colorado também comemorou o resultado que deixa a equipe próxima do líder Palmeiras: "Estamos a dois pontos do líder. Não vamos pensar no futuro. O recorte de hoje é esse. A equipe teve maturidade de lutar até o fim pela vitória".

Para o técnico do Inter, o América-MG não foi armado por Vagner Mancini para jogar retrancado e, sim, "empurrado" para trás pelo ímpeto colorado: "Conheço o Mancini. Ele não arma time para se defender. Eu vi esse time contra o São Paulo, Flamengo... Eles perderam, mas sempre jogando. O que aconteceu é que nós empurramos eles para dentro da área. Isso é mérito nosso".

Contestado pelo torcedor, Daniel foi importante na vitória colorada em pelo menos duas intervenções que evitaram o gol dos mineiros. Mano elogiou a atuação do goleiro, além de falar sobre a recuperação de outros jogadores. "O que mais tem me deixado feliz é a recuperação dos jogadores que não vinham bem. A organização do time melhora. E os jogadores mostram que tem potencial. Hoje, o Daniel nos salvou. Por isso, a gente pede calma na análise. O torcedor é soberano, mas precisamos deles."

