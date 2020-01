Marcos Guilherme revela que criou equipe multidisciplinar para chegar preparado ao Inter

publicidade

O atacante Marcos Guilherme foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira pelo Inter e revelou que criou uma equipe multidisciplinar para chegar ao novo clube sem a defasagem que “outros atletas” trazem quando retornam do futebol árabe ou da Ásia. O jogador demonstrou felicidade pelo acerto após "longo namoro" e se colocou à disposição de técnico Eduardo Coudet para atuar em qualquer função do ataque.

“Queria salientar todo o meu orgulho e minha alegria de poder vestir essa camisa. Tem um tempo que tenho conversado com o Inter, mas das outras vezes, infelizmente, não foi possível. Desta vez, como todo o esforço do clube e de eu poder escolher esse projeto acabou sendo possível. Estou muito feliz”, revelou.

Depois de se destacar pelo Athletico-PR e passar pelo Dínamo de Zagreb, da Croácia, São Paulo, e por dois anos no Al Wehda, o jogador sentiu a necessidade de iniciar a preparação para voltar ao futebol brasileiro ainda na Arábia Saudita e formou um staff para o ajudar. Além de um preparador físico, Marcos Guilherme contratou um nutricionista e uma psicóloga.

“Infelizmente, na Arábia, só treinávamos à noite devido as temperaturas e com menos intensidade. Então, formei um staff para superar as dificuldades físicas e técnicas antes de voltar ao Brasil”, revelou. “Contratei também uma psicóloga para trabalhar a mente, pois acho que é muito importante. Aprendi isso nos últimos anos. Então, montamos tudo isso para chegar neste gigante e disputar a Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão. Claro, ainda tenho muito a evoluir, mas com a ajuda de todos, vou conseguir”, afirmou.

Vestiu o manto! Marcos Guilherme com a camisa colorada. Jogador assinou por 3 anos. #VamoInter pic.twitter.com/AB0ecieUNS — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 14, 2020

Ao ser questionado em qual função gosta de atuar, o atacante revelou que não tem preferências, mas está disposto a ajudar. “Quem vai escolher vai ser o treinador durante os treinamentos”, disse.

Ao falar sobre as características, Marcos Guilherme demonstrou o comprometimento coletivo que trouxe para agregar ao grupo do Inter. “Sou muito intenso e a minha maior característica é a velocidade. Entendo que no futebol atual, o atacante não pode só atacar, pois ele precisa recompor e ajudar (na parte defensiva). Gosto muito da parte tática e estou muito disposto a aprender com o Coudet e com os novos companheiros”, declarou.

O Inter volta aos treinamentos a partir das 17h30min. O primeiro compromisso do Colorado na temporada será no dia 23, contra o Caxias, no estádio Centenário, pela primeira rodada do Gauchão.