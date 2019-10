Medeiros banca Melo e afirma que busca por novo técnico iniciou só após a queda de Odair

publicidade

O presidente do Inter, Marcelo Medeiros, concedeu entrevista coletiva no início da noite desta quinta-feira, após a publicação da nota oficial que confirmou a demissão do técnico Odair Hellmann do comando técnico do Internacional. Odair não resistiu à derrota para o CSA, por 1 a 0, fora de casa, e teve sua passagem pelo Colorado encerrada após quase 2 anos de trabalho.

Na sua declaração, o presidente Medeiros voltou a ressaltar a confiança no trabalho do vice de futebol, Marcelo Melo. Disse que, apesar da avaliação constante sobre o departamento, "não é o momento de fazer terra arrasada", mesmo após a demissão da comissão técnica. "Já passamos por momentos mais difíceis, e ele (Roberto Melo) tem a confiança do conselho de gestão", resumiu.

Mais de uma vez, Medeiros assegurou que, antes da demissão de Odair, não foi feito nenhum contato com outro técnico. E disse que o Inter ainda não tem uma definição sobre nomes ou mesmo sobre o perfil de treinadores que vão ser contatados para a sequência do trabalho. "Só vamos procurar e trabalhar a partir de agora", assegurou.

“Odair sai com as portas abertas”

No início da sua fala, Medeiros falou sobre o fim do ciclo de Odair, e garantiu que a decisão foi comunicada pessoalmente ao treinador, e não por telefone. Ao citar o tempo de permanência à frente do comando, desejou sucesso ao profissional e deixou as portas abertas para um retorno no futuro. "O Odair voltará a treinar o Inter. Ele sai daqui com as portas abertas, e agora vai dar continuidade ao processo de evolução da sua carreira", projetou.

Por fim, deu a entender que Ricardo Colbachini deverá comandar a equipe na rodada de fim de semana. Colbachini também será o responsável pelo treino desta sexta-feira, já na preparação para o duelo contra o Santos, no domingo, às 16h, no Beira-Rio, válido pela 25ª rodada do Brasileirão.