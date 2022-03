Medina vê sinais de melhora e vê "base" no Inter, apesar de eliminação no Gauchão

publicidade

O técnico Alexander Medina viu melhoras no Inter, apesar da eliminação no Campeonato Gaúcho, na noite desta quarta-feira. O Inter venceu o Grêmio por 1 a 0, na Arena, mas o resultado foi insuficiente para a classificação, após a derrota por 3 a 0, no sábado, no Beira-Rio. Medina destacou que o Inter foi superior em número de finalizações, e deu mostras de melhora, ao vencer o Grêmio na Arena. Garantiu que há uma base para os próximos jogos, e a busca deve ser por mais regularidade. "Vamos trabalhar para melhorar. A equipe deu sinais de que pode fazer isso", assegurou.

Medina disse concordar com a declaração de Taison, que afirmou que "quem não quer, tem que sair". Disse que se trata de um jogador importante e que, por isso, deve ter a opinião considerada. Medina analisou, contudo, que a declaração era "em linhas gerais", e não direcionada a algum atleta.

"Queremos ser protagonistas. Viemos a um campo em que fazia oito anos que não ganhávamos", desabafou. O treinador elogiou a postura da equipe, especialmente no segundo tempo, quando o Inter ocupou o campo do Grêmio e seguiu em busca dos gols necessários para classificar.

"Trocamos algumas peças, demos profundidade para o time. Finalizamos, mas o rival também fez uma partida sólida", lamentou.

Agora, o Inter volta a campo apenas para a disputa da Série A, quando encara o Atlético-MG, em abril. Já o Grêmio está na final do Gauchão, para enfrentar o Ypiranga, em dois jogos, com a primeira partida no Colosso da Lagoa, em Erechim, e a decisão na Arena.

Veja Também