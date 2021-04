Miguel Ángel Ramírez acompanha treino do sub-20 do Inter

publicidade

O técnico Miguel Ángel Ramírez acompanhou na tarde de segunda-feira um treinamento da equipe sub-20 do Inter no estádio Francisco Noveletto Neto. Ele estava com o gerente executivo da base, Gustavo Grossi. Depois de assistir a parte do trabalho das arquibancadas, desceu até o gramado sintético do Passo D’Areia.

“A visita do Miguel Ángel Ramírez foi muito importante e serviu de motivação, pois ele conversou conosco, acompanhou o treino e reforçou aos atletas a importância de estarem preparados para as chances que irão surgir no profissional. Foi uma ótima conversa”, ressaltou o gerente executivo do Celeiro de Ases.

O Inter realiza reformas no Centro de Treinamentos de Alvorada, por isso, temporariamente, está treinando no estádio do São José, na zona Norte de Porto Alegre. O clube realiza melhorias nos gramados do CT e também na estrutura do local. Além da sub-20, treina no Francisco Noveletto a equipe sub-17.

