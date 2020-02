Moisés não treina e é dúvida para a viagem para a Colômbia

publicidade

O lateral esquerdo Moisés é dúvida para o confronto contra o Tolima, na próxima quarta-feira, em Ibagué, na Colômbia. O jogador deixou o Gre-Nal mancando, com uma proteção no tornozelo esquerdo e reclamando de dores no local. Nesta segunda-feira, ele não trabalhou com o restante do grupo e, segundo a assessoria de imprensa, se limitou a exercícios na sala de musculação.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no clássico correram pelos gramados do CT do Parque Gigante na parte aberta da atividade. Já os reservas, mais Musto, expulso no Gre-Nal, trabalharam com bola. Sarrafiore, recuperado de uma entorse no tornozelo direito, trabalhou normalmente.

Caso Moisés não tenha condições de jogo, o que só deve ser confirmado em Ibagué, Uendel retoma a titularidade na lateral esquerda. A tendência é que o Inter atue com: Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Cuesta e Moisés (Uendel); Musto, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Boschilia; D’Alessandro e Guerrero.

O Inter viaja para Bogotá a partir das 15h e dorme na cidade colombiana. Na terça-feira, se desloca via terrestre para Ibagué, onde treina no período da tarde. O jogo contra o Tolima está marcado para quarta-feira, às 21h30min, no estádio Manuel Murillo Toro. A partida de volta ocorre na quarta-feira de cinzas, no mesmo horário, mas no estádio Beira-Rio.