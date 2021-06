Moisés tem lesão muscular confirmada e ficará afastado dos treinos do Inter por três semanas

publicidade

O Inter divulgou na manhã desta terça-feira em um boletim médico que o lateral esquerdo Moisés sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e deve ficar afastado dos treinos, no mínimo, por três semanas. Ele não ficará à disposição de Diego Aguirre contra a Chapecoense, América-MG, Palmeiras, Corinthians e São Paulo.

O jogador chegou a aquecer no gramado do Beira-Rio antes do jogo contra o Ceará, mas sentiu o problema físico em um exercício de arranque e velocidade. Léo Borges iniciou como titular.

O lateral direito Renzo Saravia e o goleiro Marcelo Lomba testaram negativo para Covid-19 e foram reintegrados. O anúncio que os dois estavam infectados pelo novo coronavírus ocorreu exatamente há uma semana. Ambos ficam à disposição de Aguirre para o jogo contra a Chapecoense, na quinta-feira.

Artroscopia em Guerrero

Após passar por artroscopia no joelho direito no final de semana, o centroavante Paulo Guerrero iniciará o processo de recuperação com a fisioterapia e a preparação física a partir de quinta-feira. Ao contrário do presidente Alessandro Barcellos que revelou, na entrevista de anúncio de Diego Aguirre, que o peruano deveria ficar afastado quatro semanas dos treinos, o boletim divulgado pelo departamento médico não prevê um prazo.

