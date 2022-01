Motivado, David valoriza novo desafio com o Inter

publicidade

Em sua primeira entrevista como novo reforço Colorado, o atacante David, ex-Fortaleza, valorizou o elenco do Inter e disse que desde o começo das especulações, sempre optou pelo Beira-Rio como destino. O jogador estava em Porto Alegre desde o dia 17, mas só agora foi oficialmente apresentado pelo clube. “Fui muito feliz no Fortaleza, mas escolhi o Inter pois quero novos desafios. Estou muito feliz e motivado e quero fazer parte disso”, disse o novo camisa 17.

Presente na apresentação, assim como o vice de Futebol, Emílio Papaléo, o diretor-executivo do clube, Paulo Bracks explicou sobre a demora em anunciar o jogador – tido como a principal contratação do Inter até o momento: “Contratação importante é assim. Demora para acontecer. Foi um processo amplo e precisava demorar um pouco mais, mas agora ele está regularizado”, disse.

Voltando ao jogador, David já teve os primeiros contatos com o elenco e, principalmente, com Alexander Medina. Segundo o atacante, o treinador lhe passou confiança e disse que o estilo de jogo do atacante só tem a agregar ao elenco. “No Fortaleza, jogava mais pela esquerda, mas não tínhamos posição fixa. Em qualquer posição que ele me colocar prometo dar o meu máximo”, ressaltou.

O jogador vem para compor o elenco que já conta com nomes como Maurício, Boschilia, Gustavo Maia, Taison e Caio Vidal na posição. O Colorado volta a campo no sábado, às 19h, diante do União Frederiquense, no Beira-Rio.

