Musto testa positivo para Covid-19 e desfalca o Inter diante do Bahia

O volante Damián Musto testou positivo para Covid-19 nesta sexta-feira e irá desfalcar o Inter diante do Bahia. A informação foi confirmada pelo clube em nota. Ele apresentou sintomas e foi afastado das atividades por precaução.

Já os jogadores João Peglow e Lucas Ribeiro, que haviam testado positivo para Covid-19, apresentaram resultado negativo em nova rodada de testes. Assim, estão liberados para o duelo do fim de semana.

O Inter encara o Bahia no domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio. O Inter lidera o Brasileirão, com 16 pontos.