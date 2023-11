Não era dia de jogar bonito, era dia de ganhar, diz Coudet depois de vitória sobre o Bragantino

publicidade

O treinador Eduardo Coudet deu entrevista coletiva depois da vitória do Inter contra o Red Bull Bragantino em casa. Coudet ressaltou que o esquema escolhido não é o habitual do time, ou mesmo como ele gosta de jogar, mas que o importante é que o Inter precisava sair de campo com os três pontos. “Não era dia de jogar bonito, era dia de ganhar”, disse o técnico.

Afirmou que o ano ainda não acabou e, por isso, os três últimos jogos do time no Brasileirão devem ter os jogadores titulares em campo. Coudet ressaltou que ainda não é o momento de poupar jogadores ou dar folgas, já que o time ainda tem a aspiração de alcançar uma vaga na Copa Sul-Americana.

Perguntado sobre a sua atuação no ano de 2024 - já que ambos os candidatos à presidência do clube afirmam que gostariam de dar continuidade ao trabalho do treinador - Coudet afirmou que vai esperar os resultados das urnas para falar publicamente sobre o ano que vem.

