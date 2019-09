Na Arena da Baixada, Inter realiza último treino antes da final

publicidade

O Inter realizou, no início da noite desta terça-feira, o último treino antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Colorado vai a campo pela decisão da competição nacional, contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30min, na Arena da Baixada, para a partida de ida.

O trabalho aconteceu no campo da Arena da Baixada. O grupo do Inter realizou uma atividade rápida no gramado sintético do estádio paranaense. No fim, uma atividade recreativa encerrou a preparação para a decisão da Copa do Brasil. Odair não indicou time para a partida. A definição ocorreu ainda em Porto Alegre, no treino fechado de segunda-feira, no Beira Rio.

Trabalho de aquecimento sendo concluído. Daqui a pouco tem o treino recreativo. #VamoInter pic.twitter.com/d9BHvuRg2o — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 10, 2019

Dois jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos. O único que deve ser titular é o atacante Nico López. O outro é Rafael Sobis, que deve começar no banco de reservas nesta quarta-feira.

Para a partida decisiva, o técnico Odair Hellmann deve mandar a campo a mesma equipe que venceu o Cruzeiro por 3 a 0 no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Assim, o Colorado deve ter Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.

O jogo de volta entre Inther x Athletico-PR acontece na próxima quarta-feira, 18 de setembro, às 21h30min, no Beira Rio.