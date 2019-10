Neilton projeta jogo equilibrado contra o Bahia, mas garante que Inter "não vai deixar de atacar"

publicidade

Desde que chegou ao Beira-Rio no início da semana, com o desafio de comandar o Inter até o final da temporada, o técnico Zé Ricardo comandou o time em três treinos. De acordo com meia-atacante Neilton, apesar do pouco tempo, o novo comandante conversou muito com o elenco e propôs uma forma de atuação mais ofensiva. O jogador garante que isso já será visto em campo nesta sábado, a partir das 19h, quando o Colorado enfrenta o Bahia. "Ele pediu pediu pra gente jogar leve, solto. Não vamos deixar de atacar, vamos jogar com bastante gente na área para buscar o gol, a vitória, para brigar pela parte de cima da tabela", afirmou.

Ele disse que o treinador chegou passando boas impressões e comentou que o time tem "atletas com bastante potencial" para se adaptar ao esquema tático proposto. "É uma maneira nova que a gente vai se adaptar do melhor jeito possível para fazer bons jogos e ter um bom final de temporada", comentou. Substituto de D'Alessandro – suspenso – na equipe, afirmou que vai aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível.

Contra a equipe comandando por Roger Machado, o Inter terá um confronto "de seis pontos" pela busca pelo G4. O Colorado atualmente é o sexto colocado, com 42 pontos, enquanto o Bahia aparece em oitavo na tabela, com 41. "Bahia vem fazendo um bom campeonato, é um confronto direto, acho que vai ser bem equilibrado, estudado e disputado", avaliou, lembrando que, no primeiro turno o Colorado venceu por 1 a 0.

Com D'Ale e Patrick suspenso, a provável escalação tem ​Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Cuesta e Zeca; Rodrigo Lindoso, Edenílson e Guilherme Parede; Neilton, Wellington Silva e Paolo Guerrero.