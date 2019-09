Nico López vê como fundamental "tirar pontos" do Flamengo para lutar pelo título

publicidade

O atacante Nico López foi o escolhido pela assessoria de imprensa do Inter para conceder a entrevista coletiva, após um trabalho fechado comandado por Odair Hellmann, na manhã desta terça-feira, no estádio Beira-Rio. Ao contrário do treinador, o uruguaio considera o jogo uma “decisão” contra o líder do Brasileiro e prega a necessidade de somar pontos.

“Será um jogo difícil, pois eles são o melhor time do futebol brasileiro. Estão jogando bem, mas estamos trabalhando para fazer um jogo perfeito e conseguir a vitória. Temos um bom elenco e sabemos que, se fizermos uma boa partida, podemos vencer lá”, afirmou. “O campeonato é longo, temos vários jogos pela frente, mas é confronto direito. Eles estão em primeiro e precisamos somar pontos para diminuir a distância”, acrescentou o atacante.

A partida é considera importante, por isso, a escalação somente será revelada uma hora antes do início da “decisão”. A tendência é que o Odair Helmmann mande a campo a seguinte escalação: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel (Zeca); Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, Nico López e Wellington Silva (Nonato); Paolo Guerrero.

Mirando quinta vitória seguida, Colorado enfrenta o Flamengo no Rio 👉 https://t.co/W05PgfJZw8 #VamoInter pic.twitter.com/xxr3LmsLzx — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 24, 2019

A concentração é tanta que o confronto de domingo contra o vice-líder é assunto proibido no Beira-Rio. “Vão ser dois jogos difíceis e confrontos diretos. Vamos jogo a jogo. Estamos pensando no Flamengo e vamos tentar fazer uma grande partida para conseguir pontuar. Depois vamos seguir trabalhando para domingo jogar contra o Flamengo”, declarou.

A delegação do Inter inicia a viagem para o Rio de Janeiro às 15h30min. O jogo contra o Flamengo está marcado para quarta-feira, às 21h30min, no Maracanã. O Colorado está a nove pontos do líder.