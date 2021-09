"No início, clubes vão pagar para jogar", diz vice do Inter sobre volta do público

publicidade

O vice de futebol do Inter, Emilio Papaléo Zin afirmou, em entrevista à Rádio Guaíba nesta sexta-feira, que no início, haverá dificuldades para os clubes na volta do público aos estádios. Na sua avaliação, clubes vão "pagar para jogar" no início.

Ele destacou as ações que o Inter tem feito para agilizar a operação da volta ao público. Nesta quinta-feira, o governo do Estado autorizou a retomada, com uma série de regras, como a limitação de 40% por setor e a capacidade de, no máximo, 2,5 mil pessoas. "Estamos nos preparando internamente. Temos o cadastro dos associados. Mas ainda não há muitas definições", citou.

Isso porque a decisão da volta no Brasileirão depende da CBF e dos demais estados, garantindo a isonomia da competição. Papaléo citou uma reunião com a FGF, nesta sexta-feira, e que trata-se de uma "costura trabalhosa" para a retomada. "No início, vamos pagar para jogar. E ainda somos reféns dos efeitos da pandemia, no aspecto econômico", avaliou.

O Governo do Estado deve publicar até este sábado o decreto com os protocolos e a regulamentação para a retomada do público nos jogos. O Inter volta a campo só em 13 de setembro, segunda-feira, quando enfrenta o Sport, às 20h. A partida, válida pela 20ª rodada, acontece na Ilha do Retiro.