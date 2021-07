No Inter, Aguirre encontra Corinthians após recusar proposta em maio

publicidade

Quando veio para o Inter, há duas semanas, Diego Aguirre estava desempregado desde dezembro, quando encerrou um contrato de uma temporada e meia com o Al-Rayyan do Qatar. Porém, apenas um mês antes, em maio, o atual técnico do Inter disse “não” exatamente ao Corinthians, seu adversário neste sábado.

O Timão havia acabado de demitir Wagner Mancini após a queda na semifinal do Campeonato Paulista e uma campanha vexatória na Copa Sul-Americano, não passando para as oitavas de final. O Corinthians, primeiro procurou Renato, que deixara o Grêmio, mas não houve acerto. Em seguida, entrou em contato com o uruguaio.

Depois de uma negociação relativamente curta, Diego Aguirre preferiu não aceitar a proposta. Pesou a crise financeira do Corinthians e a necessidade de conquistar títulos no curto prazo, condições semelhantes às encontradas no Beira-Rio. No Inter, porém, ele tem um trunfo. Conhece o clube, a cidade e a torcida, pois já trabalhou no clube como jogador e também como técnico.

O desfecho da negociação com o Corinthians foi com uma nota oficial, na qual deixou as portas de Itaquera abertas.

