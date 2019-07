Nonato considera importante testar alternativas de escalações no Inter

publicidade

O meia Nonato vê como bons olhos o teste que o técnico Odair Hellmann realizou nesta terça-feira pela manhã na equipe do Inter com Patrick entre os titulares e com a saída de D’Alessandro. O jogador, que atua no setor, entende que alternativas são fundamentais durante um longo semestre recheado de decisões. Ainda mais que os atletas têm características diferentes.

“Não tem nada definido e é sempre bom testar novas possibilidades, pois depende do jogo também. Eles têm características diferentes, mas o time anda da mesma forma. São dois ótimos jogadores e qualquer um que entrar, como foi no treino de hoje e nos jogos em Atibaia, vai dar conta do recado”, afirmou.

Ao ser questionado pelo repórter Bruno Ravazzolli sobre o que muda com a alteração, Nonato destacou que D’Alessandro tem como principal característica o “jogo cadenciado”. “Já o Patrick tem a força de arrancada, ótima chegada ao ataque, ótima finalização e ótima marcação”, destacou.

O meia admitiu que o período em Atibaia foi reservado para retomar a parte física, ganhar ritmo e corrigir eventuais problemas apresentados no primeiro semestre. O estudo do primeiro adversário após o retorno da paralisação para a Copa América, o Palmeiras, passará a ocorrer nesta semana. Entretanto, crê que trabalho realizado até agora dá esperanças de bons resultados contra o adversário paulista.

“O Palmeiras é um time que gosta de ficar com a bola. Então, conforme pressioná-los, vamos atrapalhar o estilo de jogo deles. Apesar deles terem jogadores de grande qualidade, acreditamos que a marcação alta e forte pode nos ajudar a desequilibrar. É uma das estratégias que vamos usar nos dois confrontos”, afirmou.

A reapresentação do grupo do Inter ocorre na quarta-feira, às 10h. O primeiro compromisso oficial do Colorado será no dia 10, contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil.