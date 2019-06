Nonato projeta mais uma "final" e diz que Inter precisa manter a mesma estratégia contra o Avaí

publicidade

A três jogos da parada para a Copa América, o Inter já começa a projetar a situação na tabela do Brasileirão em que estará durante este intervalo na temporada. Uma vitória neste domingo, às 19h, no Beira-Rio, diante do Avaí, é fundamental para colocar a equipe no grupo de cima e na briga pelas primeiras posições. Por isso, o meia Nonato disse que encara a partida como uma "final". E que o Colorado não vai mudar a sua forma de atuar contra o time catarinense.

"Buscar sempre o gol, ficar sempre com a bola. Ter um padrão de jogo. Não adianta mudar a estratégia neste momento", disse neste sábado em entrevista coletiva.

Nonato comemorou o bom momento na temporada. E minimizou a concorrência de Patrick, que voltou de lesão e agora também briga por vaga no time. "Fico feliz que ele está de volta. A gente vê como ponto positivo dentro do grupo", ressaltou, destacando que a disputa por posição é importante para não ficar estagnado e em uma zona de conforto.

O meia lamentou a futura ausência de Paolo Guerrero, que após o jogo deste domingo deixará o Inter para se apresentar à seleção peruana. "Guerrero faria falta em qualquer time do mundo. Mas temos um grupo forte, e o (técnico) Odair Hellmann sabe utilizar as peças que tem na mão", analisou.