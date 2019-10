Nonato volta a treinar em atividade do Inter, mas sem Rodrigo Lindoso

publicidade

O treinamento do Inter na manhã desta terça-feira foi voltado para os atletas que não atuaram mais de 45 minutos no empate com o Santos. Os titulares realizaram um trabalho regenerativo na academia e depois atividades físicas em um dos gramados sob o cuidado do preparador físico Cristiano Nunes. Nonato esteve na atividade e Rodrigo Lindoso foi a ausência.

O meia Nonato teve informado na última segunda-feira um problema no púbis e o afastamento do jovem dos treinos por tempo indeterminado. Entretanto, nesta terça-feira pela manhã participou do trabalho sob a supervisão do departamento médico.

Lindoso, que saiu mais cedo do jogo contra os paulistas, não teve constatado nenhuma lesão e, assim como o meia, será reavaliado diariamente para saber a condição física. Nesta terça, ele fez exercícios na sala de musculação.

Sem a maioria dos titulares, apenas Zeca participou de parte do trabalho, Ricardo Colbachini comandou um treino com duas equipes de 11 em campo reduzido. Os zagueiros Jonathan e Carlos e o meia Lucas foram chamados da base para formar um dos times.

Colbachini terá o retorno de Paolo Guerrero, mas seguirá sem poder contar com Cuesta, suspenso, e com Moledo e Emerson Santos, lesionados. A tendência é que ele mande a campo um time formado por: Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Roberto e Zeca; Bruno Silva (Lindoso), Edenilson, Patrick, D’Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.

O treino de quarta-feira teve o horário alterado das 10h para as 8h30min. Nele, o técnico interino deverá definir o time que enfrentar o Avaí, na quinta-feira, às 19h15min, no estádio da Ressacada.