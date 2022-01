Nova comissão do Inter prepara físico dos jogadores "para subir o Everest"

publicidade

Os dois novos preparadores físicos do Inter querem aproveitar a motivação do grupo para um forte trabalho de pré-temporada. "Os jogadores vão querer nos matar, mas sabem que não é possível", brincou Richard González. "Estamos preparando eles para subir o Everest", salientou o membro da comissão de Alexander Medina.

"Não temos como levar eles até lá, mas quando estiverem prontos para subir os 8 mil metros da montanha, vamos chegar a coisas importantes", projetou González. Ele salientou, com entusiasmo, que todos os atletas mostraram boa disposição e índices físicos adequados. "Não encontramos problemas."

Seu contraparte, Alexis Olariaga, lembrou de subir o Acongácua com o colega montanhista e avaliou que o trabalho com os jogadores será realmente intenso. "Vamos baixar a carga dois dias antes do primeiro jogo, somente. Depois vamos trabalhar mais, pois será um ano de muitas competições", definiu.

E ele ainda previu muito esforço dos colorados. "Não são só duas semanas de trabalho, porém. Vai ser o ano todo propondo formas de melhorar o desempenho."