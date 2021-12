"Nunca me Esquecerei": torcedores do Inter revivem título mundial em minidocumentário

publicidade

Idealizado pelo designer e social media Anderson Cruz e dirigido e roteirizado pelos irmãos Suman – respectivamente, Guilherme e Thiago –, será lançado, no dia 27 de dezembro próximo, o minidocumentário ‘Nunca me Esquecerei’. O curta – que conta com apoio institucional do Sport Club Internacional, mas é uma produção independente, com recursos próprios – revive, a partir de depoimentos de torcedores, atletas e outros personagens, o dia 17 de dezembro de 2006, que ficou marcado pela conquista do Mundial Interclubes do Inter em Yokohama, no Japão. Um pré-lançamento do trabalho está programado para sexta-feira, 17 de dezembro, em uma live que contará com a presença dos produtores do filme em bate-papo com integrantes do canal Vozes do Gigante, parceiro da iniciativa. A data marca exatos 15 anos da façanha colorada.

“Há algum tempo, tive a ideia de criar um minidocumentário para dar vez e voz a torcedores anônimos, personagens e alguns profissionais que guardam na memória momentos daquele que é o dia mais importante da história colorada. Então, chamei o Thiago Suman e contei sobre a ideia. De pronto, Suman aceitou e passou a trabalhar no roteiro”, explica Anderson Cruz, salientando, também, o entusiasmo do irmão gêmeo de Suman, Guilherme, que faz a direção do trabalho, ao lado de João Pedro Gottardo, com assistência de Lucas Arenhardt.

A data do jogo, o número de camisa vestida pelo autor do gol do título e o minuto do segundo tempo em que a bola tocou as redes do rival Barcelona serviram como inspiração para o roteiro. “Serão 16 histórias, em alusão ao número da camiseta do Adriano Gabiru, mais um depoimento bônus – esse mantido em sigilo –, totalizando 17, que é a data do jogo. A narrativa vai durar 36 minutos, equivalente ao momento da segunda etapa em que aconteceu o gol que levou os colorados ao delírio e colocou o Inter no topo do mundo”, conta Suman.

Para viabilizar a produção daquele que será um documento inédito, uma vez que é feito por torcedores, foi lançada uma campanha de financiamento coletivo (vaquinha virtual), para que o público em geral possa fazer doações espontâneas por meio do link

‘Nunca me Esquecerei’, uma realização do projeto Fanaticolorado e da Solução Filmes, tem o apoio institucional do S.C. Internacional e do Museu do Inter - que cederam o espaço para as gravações -, será lançado em parceria com o canal Vozes do Gigante e também estará disponível no canal do projeto Fanaticolorado, ambos no YouTube.

Novidades sobre o andamento da iniciativa poderão ser acompanhadas pelo perfil oficial do filme no Instagram