Odair aprimora saída de bola do Inter, mas orienta: “se complicar, faz o lançamento”

Na véspera do primeiro jogo-treino da intertemporada, o técnico Odair Hellmann comandou mais uma atividade com três equipes e repetiu o time titular da última terça-feira, com Roberto na zaga e Rafael Sobis no comando do ataque, já que Guerreo segue com a seleção peruana. Durante o trabalho, segundo observação do repórter Bruno Ravazzolli, o treinador exercitou bastante a saída de bola pelo chão com passes curtos. Entretanto, em momentos de dificuldades, orientou os jogadores a fazerem um lançamento e depois se reorganizar em campo.

Outro aspecto que teve bastante a atenção do treinador foi a marcação. Odair Hellmann orientou a equipe a pressionar a saída de bola dos adversários e ser agressiva na marcação pela parte interna do campo. Durante todo o treino técnico e tático, que teve três equipes, duas se enfrentavam e a terceira aprimorava lances de bola parada e realizava minicoletivos em campo reduzido.

Mais uma vez, o técnico montou o time principal com a seguinte escalação: Lomba; Zeca, Roberto, Cuesta e Uendel; Dourado, Edenilson e Nonato; D'Alessandro, Nico López e Rafael Sobis. Mesma equipe do treino de terça-feira. Moledo realizou o primeiro treino com bola, mas ainda leve e sob o comando da preparação física e fisioterapia para ver a reação do jogador aos exercícios.

Os reservas formaram com: Danilo; Bruno, Klaus, Emerson Santos e Erick; Lindoso, Neilton e Sarrafiore; Pottker, Patrick e Pedro Lucas. Já o terceiro time teve Daniel; Heitor, Pedro Henrique, Leonardo e Dudu; Zé Gabriel, Rithely e Zé Aldo; Parede, Wellington Silva e Trellez. Ao formar o quarto time, Odair Hellmann testou Dudu pela esquerda e Heitor pela direita.

O período da tarde será de trabalho físico na academia do hotel para os atletas que não entrarão em campo no jogo-treino contra o Pouso Alegre (MG). A partida amistosa no hotel da concentração em Atibaia inicia 10h desta sexta. No sábado, será a vez de enfrentar o time local no mesmo horário.