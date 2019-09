Odair Hellmann monta time alternativo para enfrentar o Atlético-MG

publicidade

* Com informações do repórter Rafael Pffeifer

O técnico Odair Hellmann encaminhou o time do Inter que irá enfrentar o Atlético-MG no trabalho realizado no início da tarde desta sexta-feira no CT do Parque Gigante. Nenhum jogador titular esteve entre os 11 posicionados em campo para uma atividade sem adversário. Os atletas que participaram da maior parte da partida na Arena da Baixada realizaram um trabalho na academia e leves corridas pelos campos de treino.

Odair montou o time com a seguinte escalação: Danilo Fernandes; Heitor, Klaus, Emerson Santos e Zeca; Rithely, Nonato e Neilton; William Pottker, Parede e Rafael Sobis. O volante Bruno Silva nem viajará, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Se for confirmado no meio de campo, Neilton voltará a iniciar uma partida depois de 48 dias. Na temporada, o jogador soma 17 jogos, 12 no Gauchão e cinco no Brasileiro.

Boa tarde, torcida colorada! Estamos no gramado para a atividade desta sexta-feira. #VamoInter pic.twitter.com/1VKQxRWE6f — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 13, 2019

Como os titulares ficarão em Porto Alegre para treinar no sábado, Odair não irá viajar com a delegação no final da tarde desta sexta-feira. Ele comanda a atividade pela manhã e depois faz o deslocamento até Belo Horizonte. Os reservas também farão um treino no mesmo turno, sob os cuidados dos auxiliares de Hellmann.

Odair comanda a única e última atividade em Poa antes da viagem a BH. Amanhã treinaremos na capital mineira. #VamoInter pic.twitter.com/lwJlQO42Ok — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 13, 2019

O jogo contra o Atlético-MG é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para domingo, às 11h, no estádio Independência. O Colorado é o sexto colocado com 30 pontos e o Galo o oitavo com 28.