Odair Hellmann se despede do grupo de jogadores do Inter

Ex-técnico do Inter, Odair Hellmann esteve no CT Parque Gigante na tarde desta sexta-feira. Um dia após a confirmação de sua demissão, ele retornou para se despedir do grupo de jogadores do Inter, além de membros da comissão técnica e de profissionais da imprensa. O treinador foi ao CT acompanhado do seu auxiliar técnico, Maurício Dulac.

Odair Hellmann fez questão de passar na sala de imprensa para dar um abraço em cada um dos profissionais de imprensa presentes no CT. Agradeceu o convívio durante seus anos de Inter@FutebolGuaiba pic.twitter.com/wLVOpX6NDI — João Gabriel Silva (@JoaoGSiilva) October 11, 2019

Odair foi demitido do cargo de técnico do Internacional nesta quinta-feira, após a sequência de resultados negativos, especialmente após a perda da final da Copa do Brasil. A gota d'água foi a derrota para o CSA, por 1 a 0, fora de casa, na quarta-feira. O treinador ficou quase dois anos no cargo, onde comandou o clube em 116 jogos, com 61 vitórias, 27 empates e 28 derrotas.

Na tarde desta sexta-feira, o Inter faz treino fechado comandado por Ricardo Colbachini. A preparação visa o jogo contra o Santos, no domingo, às 16h, no Beira-Rio, válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Colbachini deve ser o técnico interino na partida.