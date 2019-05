Odair: placar não traduziu número de chances do Inter

publicidade

O técnico Odair Hellmann gostou muito do desempenho do Inter na vitória sobre o Paysandu, por 3 a 1, na noite chuvosa desta quinta-feira, no estádio Beira-Rio. Após o jogo, o treinador fez questão de lamentar as chances perdidas pela equipe que poderia ter criado mais vantagem para o jogo de volta no dia 29, às 19h, no Mangueirão.

“Talvez, o placar não tenha traduzido de fato o número de oportunidades. Criamos muitas situações, tivemos o segundo gol que foi anulado e isso gera frustração. (…) No intervalo, conversamos e posicionamos um pouco diferente para ter mais agressividade por dentro e recuperar a segunda bola. (…) Criamos oportunidades de todas as formas, perdemos oportunidades, mas marcamos os dois gols de bola parada. A imposição e o volume de jogo durante todo os 90 minutos gerou a vitória”, declarou o técnico.

Mesmo com a possibilidade de perder com um gol de diferença em Belém, Odair manteve a tradicional postura de respeito pelos adversários e evitou falar em vaga garantida. Pelo contrário, o treinador elogiou muito o desempenho do time do Pará e falou em decisão difícil pela vaga para as quartas de final da Copa do Brasil.

“Não tem nada resolvido. Vamos respeitar muito a equipe do Paysandu, pois vivi quase dois anos, joguei lá e conheço as dificuldades de atuar em Belém. Ano passado enfrentamos o Remo e teve dificuldade. Vai ser um jogo muito difícil. Temos uma vantagem, mas precisamos nos dedicar para confirmar a classificação”, afirmou o técnico.

O Colorado trabalha na sexta-feira, às 16h, no sábado, às 9h, e viaja para Santos. No domingo, às 16h, o Inter enfrenta a equipe paulista, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.