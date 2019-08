Odair quer Inter focado nas três competições, mas avaliará equipe a cada jogo

publicidade

O técnico Odair Hellmann revelou nesta terça-feira que o Inter não quer abrir mão das disputas da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, mas precisará continuar usando o planejamento feito no começo do ano para tentar seguir em todas as competições. Para conseguir, o treinador pretende seguir escolhendo a equipe jogo a jogo e de acordo com o momento físico e mental dos atletas.

“Queremos continuar nas três competições. O Inter é grande e pensa sempre em chegar nas melhores colocações. É assim que tem que ser. Quando montamos esse grande grupo foi para que todos pudessem participar. Acredito que é o grupo que faz a diferença. Quanto mais competições, mais o elenco vai fazer a diferença. Temos conseguindo dar a resposta”, revelou o técnico em entrevista à Sportv.

Hellmann falou ainda sobre o rendimento da equipe dentro e fora de casa. O treinador destacou que o time venceu todos os quatro jogos que fez na Libertadores da América longe do Beira-Rio. Na Copa do Brasil foram dois jogos. Vitória sobre o Paysandu, em Belém, e derrota para o Palmeiras, em São Paulo. Porém, o Colorado conseguiu reverter o resultado em casa, passou nos pênaltis e agora pega o Cruzeiro, na quarta-feira, no Mineirão.

Por outro lado, o treinador lamentou a falta de resultados longe dos domínios do Inter no Campeonato Brasileiro, onde conquistou um ponto em 18 disputados, com um aproveitamento de 5,56%. Odair Hellmann vê o desempenho das equipes utilizadas na competição como bom, mesmo com os resultados negativos.

“Fora de casa, o adversário também tem uma imposição, como nós temos na nossa. Tentamos, no mínimo, equiparar a força, entre posse, finalizações perigosas e jogo, mas nem sempre você consegue, pois cada jogo tem a sua história. Temos que buscar sempre a melhora, mas a ideia é buscar a forma de jogar dentro e fora da mesma forma, mas em cada (dos jogos) usando uma estratégia para ter o melhor resultado”, destacou.

O Inter encerra a preparação para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro na tarde desta terça-feira com um trabalho na Cidade do Galo. O confronto está marcado para quarta-feira, às 21h30min, no Mineirão.