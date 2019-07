Odair vê jogo equilibrado e aposta na força do Beira-Rio

publicidade

Ainda que o Inter pouco tenha criado de conclusões na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, nesta quarta-feira, o técnico colorado, Odair Hellmann, não jogou a toalha na Copa do Brasil. O treinador enfatizou a força de sua equipe jogando em casa ao projetar o duelo de volta, na semana que vem, no estádio Beira-Rio. “Dentro deste jogo de 180 minutos, a competição está em aberta”, reiterou.

No entanto, Odair reconheceu que seus comandados tiveram trabalho em São Paulo. “O adversário impôs dificuldades para nós. A gente veio aqui para buscar a vitória, não conseguimos”, avaliou Odair, que disse que viu um jogo parelho no Allianz Parque. “O jogo foi igual no sentido de criar situações e gol. A gente teve controle com a posse, mas não conseguimos concluir”, apontou Odair, que citou que o gol palmeirense acabou saindo de um rebote.

Na comparação com a partida entre os dois clubes pelo Brasileirão, o técnico disse que viu uma melhora de seu grupo: “Precisávamos ser mais contundentes e terminar a jogada. A gente evoluiu neste aspecto. Criamos algumas situações, como o Palmeiras também teve”, analisou. “Infelizmente tomamos o gol, mas o que importa é olhar para frente e, quarta-feira, dentro do Beira-Rio, time e torcida buscar a classificação.”

A receita para tentar virar o confronto será a análise dos dados desta quarta, segundo Odair: “A partir deste primeiro jogo vamos visualizar o que precisamos evoluir. Tudo isso, esses estudos e análises, vamos fazer para o jogo de domingo e para a decisão de quarta-feira”, explicou.