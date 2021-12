Orçamento de 2022 prevê pequeno superávit no Inter

publicidade

Reunido na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo aprovou o orçamento do Inter para 2022. Apesar de o time ter ficado fora da Copa Libertadores, competição que tem o poder de alavancar as finanças de qualquer clube, o documento prevê um leve incremento no faturamento colorado no próximo ano, passando de R$ 411,5 milhões em 2021 para R$ 419,9 milhões em 2022. O orçamento também prevê um superávit de R$ 7,1 milhões na temporada que se inicia em janeiro próximo.

As receitas, segundo a projeção dos dirigentes, aprovada pelos conselheiros, terão um acréscimo em 2022 baseado principalmente em duas contas: arrecadação de jogos (bilheteria) e venda de atletas. Por outro lado, o clube estima que continuará perdendo associados ao longo do próximo ano, já que prevê uma queda na arrecadação do quadro social. O Inter, que já teve mais de 115 mil associados ativos, fechou setembro – que é o último dado divulgado no Portal da Transparência – com 90,7 mil sócios, dos quais apenas 73 mil estavam em dia com o pagamento de suas mensalidades.

Veja Também

Por outro lado, os R$ 120 milhões previstos com a venda de jogadores devem ser atingidos com apenas uma negociação. Se em algum momento de 2022 o Inter decidir vender Yuri Alberto, o valor deverá ser maior do que esse. Em tese, os dirigentes fixaram em 20 milhões de euros (cerca de R$ 129 milhões) o valor do centroavante. Neste ano, a previsão de venda foi de R$ 90 milhões, já atingida com a recente negociação de Vinicius Mello para o Charlotte FC dos EUA.

Um outro detalhe que chama a atenção no orçamento é uma redução nos gastos com o futebol. Se em 2021, a projeção é gastar R$ 263,9 milhões com a atividade fim do clube, em 2022, o valor cai a R$ 237,7 milhões. O futebol feminino, por outro lado, ganhará mais recursos, subindo de R$ 3,2 milhões a R$ 5,5 milhões.