Organizadas de Inter e Athletico-PR confraternizam antes da bola rolar em Curitiba

Torcedores das organizadas do Inter, a Guarda Popular, e do Athletico, a Fanáticos, aproveitam as horas até o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, em Curitiba, para renovar o laço de amizades entre os dois grupos. Confira em reportagem do Balanço Geral do Paraná, produzido pela TV RIC Mais:

Confira também o vídeo produzido pela assessoria de imprensa do Inter em Curitiba: