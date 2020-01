Paolo Guerrero realiza primeiro treino com bola no Inter em 2020

publicidade

* Com informações do repórter Bruno Ravazzolli



Depois de realizar um trabalho de retreinamento com o preparador Elio Carravetta, o centroavante Paolo Guerrero realizou pela primeira vez um trabalho com o restante do elenco do Inter na manhã desta segunda-feira. Ele também teve o primeiro contato de 2020 com a bola. Se não sentir o aumento de carga, seguirá as atividades normalmente.

O trabalho no Centro de Treinamentos do Parque Gigante foi um circuito de exercícios físicos. Os atletas utilizaram borrachas para aumentar a dificuldades dos movimentos. Tiveram que pular sobre obstáculos e realizaram repetições erguendo barras com anilhas de pesos.

Circuito físico! São diversas atividades espalhadas pelo gramado. #VamoInter pic.twitter.com/QDDi8zR4F4 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 13, 2020

Além de Guerrero, o trabalho foi marcado por outras novidades. Marcos Guilherme, anunciado no domingo, realizou exames médicos, físicos e correu pelos gramados do CT. O zagueiro Pedro Henrique, de 18 anos, que estava na equipe que disputa a Copa São Paulo, foi convocado pela comissão técnica para compor o elenco e já treinou com os companheiros.

Novidade na área! Marcos Guilherme realizando os trabalhos físicos no campo. #VamoInter pic.twitter.com/f1ilFgjF0H — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 13, 2020

O lateral Rodinei realizou trabalhos internos e, na sequência, foi apresentado como novo reforço do Inter. O lateral Zeca foi liberado para acertar a transferência para o Bahia. Ele foi trocado, por empréstimo de um ano, por Moisés, que é aguardado nos próximos dias.

O elenco volta aos treinamentos às 17h30min, sem a presença da imprensa e torcida. Todos os dias da semana serão de dois turnos de atividades, menos o de quarta-feira, que será só pela manhã. O domingo será de folga. A estreia do Colorado na temporada ocorre no dia 23, contra o Caxias, no Centenário, pelo Gauhcão.