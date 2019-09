Paolo Guerrero volta a ser convocado para a seleção do Peru

publicidade

O técnico Ricardo Gareca convocou a seleção do Peru para os amistosos contra o Uruguai, nos dias 11 e 15 de outubro. Depois de pedir para ficar de fora da convocação anterior, para jogar a Copa do Brasil, Paolo Guerrero foi confirmado pelo treinador e desfalcará o Inter nas partidas contra o CSA, no estádio Rei Pelé, no dia 9, às 19h15min, e contra o Santos, no Beira-Rio, dia 13, às 16h. Dois dias após a segunda partida, o Inter enfrenta o Avaí, em Florianópolis.

O primeiro dos jogos entre Uruguai e Peru será em Montevidéu, capital uruguaia. O segundo está marcado para Lima, no Peru.

• Convocados da seleção peruana:

Goleiros: Gallese, Cáceda e Álvarez.

Defensores: Corzo, Advíncula, Zambrano, Santamaría, Abram, Callens, Trauco e López.

Meias: Tapia, Alfageme, Gonzales, Ascues, Yotún, Ballón, Flores e Cueva.

Atacantes: Guerrero, Costa, Carrillo e Reyna.