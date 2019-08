Patrick comemora primeira semana cheia para trabalhar após a Copa América

publicidade

O meia Patrick comemorou a primeira semana cheia que o Inter terá para trabalhar após a parada para a Copa América. Sem jogos pela Libertadores ou Copa do Brasil no meio da semana, o Colorado só entra em campo no sábado, às 19h, quando enfrenta o Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

Patrick destacou a importância do período para a recuperação dos jogadores, visando o jogo da Libertadores, no Rio, contra o Flamengo na próxima quarta-feira. "É a primeira semana completa que a gente tem. É um momento a mais para a gente descansar, depois dessa sequência difícil. Esperamos que isso aconteça e a gente possa continuar fazendo grandes jogos como temos feito", projetou.

Mais uma vez, diante do Fortaleza, o Inter deverá ter time reserva, visando preservas os titulares justamente para o duelo contra o Flamengo. Patrick comentou a decisão acertada do técnico Odair Hellmann, com um "bom elenco" capaz de fazer o rodízio. "São jogos muito intensos, especialmente fora de casa. Estamos bem nas três competições, e com peças suficientes para suportar isso, independente de quem esteja em campo", frisou.

Mesmo com o foco no Campeonato Brasileiro, o Inter não deverá esquecer a Copa do Brasil. Hoje, na outra semifinal, Grêmio e Athletico-PR começam a buscar uma vaga na final da competição. "Vamos assistir ao jogo. Pode ser um adversário nosso, mas não estamos classificados. Tem que respeitar o Cruzeiro. Se a gente avançar, vamos conseguir avaliar bem o adversário", pontuou.

A disputa do segundo jogo da semifinal, contra o Cruzeiro, ainda está longe. A partida acontece apenas no dia 4 de setembro. Por conta da vitória fora de casa, Patrick lamentou o espaço entre uma partida e outra. "Queríamos que já tivesse o outro jogo para continuar no embalo, mas temos que respeitar o calendário. Ficamos ansiosos para decidir logo, mas temos que nos preparar e entrar bem para conseguir o objetivo", ponderou ele.