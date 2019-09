Patrick quer Inter "jogando para vencer durante os 90 minutos" contra o Cruzeiro

publicidade

O meia Patrick quer um Inter capaz de esquecer a vantagem, sendo agressivo "durante os 90 minutos" para sair do Beira Rio classificado para a final da Copa do Brasil. O jogo de volta da semifinal, diante do Cruzeiro, é nesta quarta-feira, às 21h30min. Por ter vencido fora de casa por 1 a 0, a equipe colorada joga por um empate para ir à decisão do torneio.

O jogador falou sobre a necessidade de jogar para vencer, mesmo com a vantagem do empate. Disse que o grupo não pode "se apegar" ao resultado favorável no primeiro jogo, e pediu inteligência no duelo. "Temos que ter inteligência para jogar. Não podemos dar brecha para contra-ataques e vamos jogar para vencer durante os 90 minutos", avisou.

O Inter ainda não perdeu em casa no Beira Rio em 2019 pela Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão – as únicas derrotas foram no Gauchão. Caso mantenha a escrita, estará na decisão da Copa do Brasil. O jogador comentou a importância da marca e exaltou a força da torcida em jogos importantes: "É a nossa casa, mostramos nossa força aqui durante a competição", destacou.

Nico deve ser titular

O técnico Odair Hellmann fechou o treino do Inter na véspera da partida decisiva, mas a tendência é que Nico López seja titular após boa atuação no fim de semana, contra o Botafogo, quando marcou um dos gols na vitória por 3 a 2. Patrick elogiou o companheiro, e falou sobre a retomada da confiança do uruguaio. "Ficou nítido na comemoração que todos ficaram felizes por ele. Ele está feliz e motivado. Vamos precisar de todos bem para a próxima partida", frisou o jogador.

Vai ser uma arma contra um motivado e invicto Cruzeiro, que não perdeu desde a chegada de Rogério Ceni. Patrick elogiou o desempenho após a troca de treinador, afirmando que viu os jogos, e que os pontos importantes serão conversados internamente. "Seria o maior feito para ele desde que assumiu, conseguir essa classificação. Por isso, vai vir motivado. Temos que ter o dobro da motivação deles para não sermos surpreendidos e conquistar a vaga", ponderou.