Pedro Henrique deve ser titular na zaga do Inter diante do Palmeiras

O técnico Diego Aguirre já prepara a equipe do Inter para o confronto contra o Palmeiras. E uma das alterações obrigatoriamente ocorrerá no sistema defensivo, já que Pedro Henrique deve ser titular na zaga ao lado de Cuesta.

O titular, Lucas Ribeiro, recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo deste domingo, contra o América-MG. Ele acabou substituído no intervalo por Pedro Henrique. Outra mudança deve ser a volta de Caio Vidal, que cumpriu suspensão e deu lugar a Maurício em Minas Gerais.

O zagueiro volta a ser titular depois de um momento difícil no Inter. Por dois jogos consecutivos, o defensor foi expulso. Primeiro, no Brasileirão, diante do Fortaleza, na derrota por 5 a 1. Depois, no jogo seguinte, voltou a receber cartão vermelho, na eliminação para o Vitória, na Copa do Brasil.

O Inter já está de volta a Porto Alegre. Após o empate em 1 a 1 diante do América-MG, na noite desse domingo, trabalha com pouco tempo para Diego Aguirre encaminhar o time diante do Palmeiras. Após a chegada, já trabalhou no CT Parque Gigante nesta segunda-feira.

Com Pedro Henrique como titular, o Inter enfrenta o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 19h. A partida, válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no Beira-Rio.

