Pedro Raul é o preferido para reforçar ataque do Inter

publicidade

A princípio, o Inter já falou tudo que tinha que falar sobre a possibilidade de Alexandre Pato voltar ao Beira-Rio. O discurso, combinado previamente entre os dirigentes, foi dado pelo executivo Rodrigo Caetano no sábado, após a vitória sobre o Atlético Mineiro. Entre outras coisas, ele afirmou que o clube não esperaria por jogador algum, inclusive por Pato. Desde então, a “bola” está com o jogador, que não se manifestou mais sobre a proposta que está em suas mãos desde quarta passada.

A demora, claro, fez o clube aumentar a intensidade da busca por um novo atacante, embora ainda espera uma resposta de Pato. O objetivo dos dirigentes é trazer um atacante pronto, em condições de desembarcar, se integrar ao grupo e já ficar à disposição de Eduardo Coudet. De preferência até sexta-feira.

Além disso, o clube analisa a contratação de um outro centroavante, de porte físico avantajado e jovem. O preferido é Pedro Raul, 23 anos, do Botafogo. Ele vem de família de colorados e é formado nas categorias de base do Cruzeiro de Porto Alegre. Porém, o clube carioca, em crise financeira, espera vender o jogador para algum clube da Europa. Cléber, do Ceará, também é uma alternativa. Ele tem 1,99 metro de altura e 23 anos.