Peglow deve entrar no lugar de Caio Vidal no Inter

Sem grandes mistérios para o Gre-Nal deste domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio, o técnico Abel Braga deve manter a base da equipe que goleou o São Paulo no meio da semana e assumiu a liderança do Brasileirão. Apenas uma modificação: sai o atacante Caio Vidal, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e entra Peglow. Será a quarta partida do atleta como titular da equipe.

O atacante Thiago Galhardo segue fora da equipe por um problema na panturrilha. É mais um dos inúmeros desfalques colorados por lesão ao longo da temporada. Mesmo assim, o Inter demonstrou uma incrível capacidade de recuperação e de se reinventar. Tanto que entra na 32ª rodada do campeonato na liderança, com 59 pontos.

Abel Braga deve mandar para o Gre-Nal o time com Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes e Patrick; Peglow e Yuri Alberto

