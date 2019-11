Pottker marca dois e Inter vence o Fluminense no Beira-Rio

publicidade

O Inter venceu o Fluminense, por 2 a 1, neste domingo, no estádio Beira-Rio, e encerrou o jejum vitórias no Brasileirão. Após muitas vaias antes e no início do jogo, Pottker marcou os dois gols colorados e decretou o fim da série de quatro partidas sem vitória sob o comando de Zé Ricardo. O time chegou a ser salvo por Lomba em, no mínimo, duas oportunidades, mas reagiu e chegou a 14ª vitória no Brasileirão. No segundo tempo, o alvirrubro passou a adotar uma postura defensiva, voltou a ser pressionado e acabou levando gol de Wellington Nem.

Com o resultado, o Colorado chegou aos 49 pontos, ultrapassou o Corinthians e terminou a rodada na sétima colocação, já que o Athletico-PR venceu o São Paulo, no Morumbi. Já o Tricolor carioca ficou com 34 pontos, mas fora da zona de rebaixamento.

O Inter volta aos gramados no dia 17 de novembro, contra o Corinthians, no Itaquerão. Já o clube carioca recebe o Atlético-MG, no sábado, às 19h, no Maracanã.

Pottker marca dois, após pressão do Fluminense

Antes do apito inicial, a torcida do Inter vaiou muito alguns jogadores e o técnico Zé Ricardo. Quando os jogadores estavam preparados para iniciar a partida, D’Alessandro foi até próximo a arquibancada e pediu palmas para os colorados. Com a bola rolando, silêncio total nas organizadas, como protesto. Mesmo com o ambiente ruim, o alvirrubro tentou iniciar pressionando, mas deixou espaços para contra-ataques e o Fluminense aproveitou.

FOTOS: Torcidas organizadas fizeram protesto e não cantaram durante o primeiro tempo do jogo entre Inter e Fluminense. @correio_dopovo @FutebolGuaiba pic.twitter.com/CejIOCZU3X — Guilherme Testa (@PhotoTesta) November 10, 2019

Aos seis e aos 11 minutos, Lomba salvou o Inter com dois chutes em jogadas criadas nas costas de Heitor. Em ambos os lances, o goleiro espalmou pela linha de fundo. Seis minutos depois, Allan arriscou da intermediária, fraco para fácil defesa do goleiro do Inter.

(INTxFLU) ⏰ 35'/1T: INTER ABRE O PLACAR! Guerrero solta a bomba, Muriel defende parcialmente e Pottker pega o rebote! Tá na rede, é do INTER!!! #VamoInter 🇦🇹💪 pic.twitter.com/O5gsWegKOb — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 10, 2019

Depois de 35 minutos, com apenas uma finalização fraca na meta do Fluminense, Pottker abriu o placar. Guerrero chutou, Muriel espalmou e Pottker, em alta velocidade, invadiu a pequena área e chutou para o fundo das redes. Quatro minutos depois, o jogador que recebeu mais vaias antes e durante a primeira parte da etapa inicial, ampliou.

(INTxFLU) ⏰ 42'/1T: MAIS UM DELE! Após escanteio pela esquerda, a bola é desviada e Pottker entra de carrinho para balançar a rede! A arbitragem ainda ficou na dúvida, mas É GOL DO INTER! #VamoInter 🇦🇹💪 pic.twitter.com/kZKfGxsQr0 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 10, 2019

Após escanteio, a bola desviou na defesa do Tricolor carioca, bateu no quadril de Cuesta, a bola quicou, subiu e terminou com a finalização Pottker para o fundo das redes. Apesar de o auxiliar correr em direção ao meio de campo, Rodolpho Toski Marques marcou impedimento. Minutos depois, foi até a cabine, observou o lance e confirmou o gol.

Na saída do túnel, para o aquecimento no intervalo, Bruno Silva discutiu com torcedores que cobravam "sangue e raça" quando o atleta respondeu de forma acintosamente. @FutebolGuaiba @correio_dopovo pic.twitter.com/hy3jkg7b8C — Guilherme Testa (@PhotoTesta) November 10, 2019

Inter recua, sofre gols e a pressão volta as arquibancadas

Com a vantagem no placar, o Inter voltou para a segunda etapa com uma postura mais defensiva. Com isso, o Fluminense aproveitou para ocupar o campo do Colorado. Após terminar o primeiro tempo com 79% de posse de bola, segundo os números do Footstats, o Colorado sofreu com a pressão inicial dos visitantes, que chegaram aos 15 minutos com 60% da posse. Porém, sem criar chances claras.

Aos 24, após Pottker receber cartão amarelo, Zé Ricardo retirou o atacante e colocou Nico López. Três minutos depois, Cuesta perdeu a bola no meio de campo, Wellington Nem avançou em alta velocidade, driblou duas vezes Rodrigo Moledo e chutou sem chances para Marcelo Lomba.

Com o gol, a intranquilidade voltou as arquibancadas do Inter. Aos 34, quando Zé Ricardo retirou D’Alessandro e colocou Guilherme Parede, as vaias voltaram. Segundo informações do repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, o meia deixou o gramado mancando.

Aos 41min, Edenilson recebeu passe dentro da área do Fluminense e chutou. Muriel saltou e fez importante defesa. Seis minutos depois, Parede foi à linha de fundo e cruzou para Nico López, que não conseguiu chegar a tempo na frente de Muriel. No final, Sobis entrou na vaga de Guerrero. Os cariocas seguiram tentando o empate, mas não conseguiram e perderam a primeira partida para os gaúchos no Brasileirão.

Brasileirão 2019 - 32ª Rodada

Inter (2)

Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, D'Alessandro (Guilherme Parede), Willian Pottker e Patrick (Nico López); Paolo Guerrero.

Técnico: Zé Ricardo.

Fluminense (1)

Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Yuri (Lucão), Daniel e Nenê (Wellington Nem); Marcos Paulo e Yony González.

Técnico: Marcão.

Gols: Pottker (35min/1ºT & 39min/1ºT) & Wellington Nem (29min/2ºT)

Cartões amarelos: Guerrero, Heitor e Pottker (I) & Yuri e Gilberto (F)

Cartões vermelhos: -

Pagantes: 11.180

Menores: 839

Não pagantes: 1.232

Total Público: 13.251

Renda: R$ 258.485,00

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (PR).

Auxiliares: Bruno Boschilia e Ivan Bihn (PR).

Árbitro do VAR: Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).