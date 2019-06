Preparador físico do Inter projeta "cuidados extras" com D'Alessandro

publicidade

O preparador físico do Inter, Cristiano Nunes, falou sobre a preocupação com D'Alessandro para dar sequência ao argentino em compromissos importantes para o Colorado no segundo semestre. Além dos jogos do Campeonato Brasileiro, serão enfrentados ao menos dois mata-matas, pela Copa do Brasil e Libertadores, no mês de julho.

O argentino, de 38 anos, participou de 21 das 34 partidas feitas pelo Inter até a pausa para a Copa América, o que representa cerca de 70% dos jogos. "É um número satisfatório, levando em conta a qualidade e a idade do jogador. Por isso, necessita um pouco mais de cuidados com a sua recuperação", alertou.

Nunes citou, ainda, a sequência extenuante de jogos que será enfrentada pelo Inter no segundo semestre, especialmente no mês de julho. Disse que, por conta disso, a "margem de erro" é muito pequena e, caso não haja cuidados especiais, não é possível recuperar o jogador para o compromisso seguinte. "É importante ter o D'Alessandro, mas nas suas melhores condições, para que ele possa render aquilo que se espera", destacou.

Sobre a folga, Nunes citou que foi um período curto, de nove dias e que durante essa folga foram estabelecidos cuidados para que os atletas retornassem em condições razoáveis para dar sequência ao plano de trabalho. "Agora, temos que aproveitar da melhor forma possível esses 20 dias que antecedem a retomada dos jogos", finalizou.

Guerrero

De acordo com Cristiano Nunes, o atacante Paolo Guerrero poderá ter uma folga de um ou dois dias, dependendo de até onde o Peru chegar na Copa América. "Vamos avaliar a condição de retorno. Como teremos competições em seguida, ele vai retomar normalmente as atividades para estar à disposição no dia 10", frisou.

A expectativa da comissão técnica e dos profissionais responsáveis pela preparação física é que o peruano tenha prosseguimento imediato nas atividades do segundo semestre. "É um atleta muito importante, e temos certeza que podemos contar com ele. Vai dar boa resposta na retomada das competições", projetou.

Os compromissos do Inter após a parada

O Inter também terá dois compromissos fundamentais para o segundo semestre após a parada da Copa América. O primeiro deles é pela Copa do Brasil, contra o Palmeiras. O jogo de ida acontece na quarta-feira, 10 de julho, no Allianz Parque, às 21h30min. Uma semana depois, no dia 17, no mesmo horário, ocorre o jogo de volta, no Beira Rio.

Já pela Libertadores, o Inter também começa o mata-mata longe de casa. Na quarta-feira, 24 de julho, às 19h15min, no Parque Central, em Montevidéu, encara o Nacional. A partida de volta acontece no mesmo horário, no dia 31 de julho, no Beira Rio.