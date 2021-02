Presidente do Inter fala em foco e esperança pelo título brasileiro

publicidade

A poucas horas da rodada decisiva do Brasileirão 2020, o momento do Inter é de foco total e esperança nesta quinta-feira. A declaração é do presidente do Colorado, Alexandre Barcellos, em entrevista para a Radio Guaíba, nesta tarde. Às 21h30min, o clube entra em campo diante do Corinthians, no Beira-Rio, em busca da vitória e torcendo por um tropeço do Flamengo para garantir o título brasileiro. "Momento de foco, seriedade e Maturidade. (Chegamos ao) Último jogo ainda brigando pelo titulo e dependendo de resultados paralelos. Acreditando que é possível e entendendo que precisamos fazer a nossa parte", destacou.

Barcellos lembrou que o Inter precisa fazer a sua parte e vencer o Corinthians, para só depois pensar na partida entre São Paulo x Flamengo. E disse que acredita em um bom desempenho do Tricolor paulista nesta noite no Morumbi. "Futebol tem se mostrado muito equilibrado", afirmou ao lembrar que o São Paulo liderou boa parte do Brasileirão.

Contratações

O presidente colorado também falou sobre o dia seguinte a decisão do brasileiro. Independente do resultado da rodada, a sexta-feira já é dia de planejar a próxima temporada. E se Barcellos descartou contratações milionárias, alertou que o Inter irá o mercado, caso seja necessário para reforçar o grupo. "Não adianta nos cobrarem contratações midiáticas, caríssimas. Isso não vai acontecer no próximo período. Mas vamos trabalhar para buscar jogadores, plantel e valorizar o que temos em casa. A partir daí, Inter vai ao mercado", ressaltou.

