Rafael Sobis admite "ajuda" em partida que poderia rebaixar o Inter em 2016

Em entrevista ao canal no YouTube do jornalista Duda Garbi, o atacante Rafael Sóbis, ídolo do Inter, confirmou que teria "ajudado" o clube gaúcho na partida entre o Colorado e o Cruzeiro, então clube do jogador, pela 37ª rodada do Brasileirão, para beneficiar o lado vermelho, em 2016. À época, a partida poderia sacramentar o rebaixamento do Inter – fato que ocorreu somente na última rodada, diante do Fluminense, no Rio de Janeiro. Na ocasião, vitória dos gaúchos por 1 a 0.

“Se o Cruzeiro ganhasse o Inter caia. Muita gente do Inter me ligou. Olha o jogo, eu não entrei na área”, disse ao jornalista. “A gente sente o jogo e sabíamos que estávamos perto de fazer um gol. Então, eu bati um escanteio no céu, a bola viajou muito. Eu bati o escanteio e não bato daquela maneira. A bola foi na mão do Danilo Fernandes”, completou.

Sóbis completou o relato dizendo que o então técnico da Raposa, Mano Menezes, percecebeu que o atacante estava “tirando o pé”. “Quando eu bati (escanteio), foi do lado do nosso banco. O Mano Menezes me xingou um monte. Acho que ele percebeu e eu pedi para ele se acalmar – admitiu”.

O vídeo repercutiu nas redes sociais gerando revolta e felicitações ao atacante. Entre os torcedores do Inter, alguns elogiaram a atitude do ídolo, outros criticaram a “falta de profissionalismo” do atacante campeão da Libertadores com o Inter em duas oportunidades (2006 e 2010).