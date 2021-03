Ramírez aparece no BID e está liberado para estrear pelo Inter

publicidade

O técnico Miguel Ángel Ramírez está regularizado para fazer sua estreia pelo Inter. O nome do espanhol apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ele deve estar na casamata na partida de domingo, contra o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, pelo Gauchão.

Apresentado no começo do mês, Ramírez está desde a semana passada treinando a equipe profissional no CT Parque Gigante. Inclusive, esteve na arquibancada na vitória colorada contra o Ypiranga, no último domingo. A tendência é que o time mantenha o mesmo esquema, mas algumas peças diferentes podem surgir - como Rodrigo Dourado entre os titulares.

Ainda sem ter estreado oficialmente, o espanhol está sendo analisado pelo STJD. Durante o confronto do domingo, Ramírez entrou dentro do campo diversas vezes para falar com o auxiliar Martin Anselmi, que comandou o time. Ele pode pegar uma suspensão de uma a três partidas pela infração.

