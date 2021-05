Ramírez exalta papel de Taison no Inter para a final do Gauchão

publicidade

Repatriado recentemente, Taison chegou e vestiu a camisa 10 do Inter. Apesar de já ter bons números na Libertadores, o jogador que é para ser a referência da equipe colorada não irá entrar em campo neste domingo, por não estar inscrito no Gauchão. Ainda assim, garantiu o técnico Miguel Ángel Ramírez, será um protagonista.

“O Taison representa tudo o que o Internacional é”, exaltou Ramírez, após a vitória sobre o Olimpia, no Paraguai, nessa quinta-feira. “Já viveu momentos bons e ruins no Inter. E sabe da importância de um Gre-Nal”, continuou o treinador, destacando o papel que Taison terá, fora de campo, neste fim de semana: o de orientar os jovens. “Ele está aqui para fazer sentir o clássico.”

“Tenho um grupo com muitos jovens. E, como todos os jovens, necessitam de ajuda dos mais experientes e o Taison é um professor muito bom. Ele, desde o primeiro dia, quer ajudar todos os companheiros”, descreveu o técnico.

Com vaga encaminhada nas oitavas de final da Libertadores, o grupo colorado desembarca no meio da tarde desta sexta-feira em Porto Alegre. Do aeroporto segue para o treinamento, onde Ramírez começa a preparação para o Gre-Nal decisivo do Gauchão.

Sem poder contar com Taison, o Inter enfrenta o Grêmio às 16h deste domingo, na Arena, precisando vencer por dois gols de diferença para reverter a vantagem e reconquistar o Gauchão. Qualquer empate assegura o tetra aos gremistas, enquanto uma vitória colorada por um gol de diferença forçará a decisão nos pênaltis.