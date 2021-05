Ramírez pode mexer no sistema defensivo do Inter para o Gre-Nal

publicidade

O técnico Miguel Ángel Ramírez pode mexer no sistema defensivo do Inter para a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, contra o Grêmio, neste domingo. O setor vem sendo contestado especialmente após as falhas do setor na derrota de virada por 2 a 1 diante do Táchira, pela Libertadores, na terça-feira.

Um dos mais contestados é Zé Gabriel, que falhou no gol de empate do Táchira. Com atuações abaixo da média nos últimos jogos, Ramírez pode promover o retorno de Lucas Ribeiro, que inclusive foi titular no clássico Gre-Nal da primeira fase, com derrota do Inter, à titularidade ao lado de Victor Cuesta.

Taison, que não está inscrito no Gauchão, é ausência certa. Por outro lado, dois retornos importantes devem acontecer. O meia Edenilson e o lateral Rodinei, que começaram no banco na Venezuela, devem começar a decisão do Estadual.

O primeiro jogo da final do Gauchão, diante do Grêmio, acontece neste domingo, às 16h, no Beira-Rio. O jogo de volta acontece no próximo domingo, também às 16h, na Arena.

Na manhã desta quinta-feira, a equipe de Miguel Ángel Ramírez se reapresentou e trabalhou já pensando no clássico Gre-Nal. A equipe treinou no CT Parque Gigante.

O meia recém-contratado do Independiente Medellín, Juan Cuesta, participou pela primeira vez das atividades com o grupo principal. Outra atração foi o garoto Enzo, filho do ídolo Fernandão, que também trabalhou sob o comando de Ramírez.

Os trabalhos foram divididos em dois grupos. Enquanto os que atuaram na derrota para o Táchira realizaram atividades regenerativas, o restante do elenco participou de exercícios técnicos e táticos comandados pelo espanhol.