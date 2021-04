Ramírez realiza trabalho tático voltado para enfrentar o Always Ready

publicidade

O Inter realizou na manhã deste domingo o penúltimo treino em Porto Alegre antes da estreia do clube na Libertadores 2021. Com tempo para trabalhar, Miguel Ángel Ramírez aproveitou para orientar taticamente o grupo. A atividade foi voltada para fazer ajustes de como o time precisa atuar contra o Always Ready, da Bolívia, em La Paz, na terça-feira.

Inicialmente, o elenco exercitou a posse de bola e troca de passes em campo reduzido. Na sequência, o técnico espanhol trabalhou a forma como enfrentar o clube boliviano nos 3.637 metros de altitude no estádio Hernando Siles.

A tarde será de folga para o elenco do Colorado. A reapresentação está marcada para as 10h e segunda-feira e, na sequência, ocorre o deslocamento de até Santa Cruz de La Sierra, onde o grupo ficará até horas antes da partida, em La Paz.

Miguel Àngel Ramírez comanda trabalho técnico. Reta final da preparação para a estreia na Libertadores. #VamoInter pic.twitter.com/eAcYA18qnz — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 18, 2021

O confronto contra o Always Ready está marcado para terça-feira, às 19h15min. No mesmo dia e horário, o Deportivo Táchira recebe na Venezuela os paraguaios do Olímpia, no outro jogo do grupo B.

